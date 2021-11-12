В Башкирии пьяный мужчина избил женщину и напал на полицейского

14:18, 12 ноя 2021

В Башкирии пьяный мужчина, которого задержали за избиение женщины, напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по республике.







Инцидент произошел в Белебеевском районе. Оперуполномоченный и участковый патрулировали территорию, когда к ним обратилась 54-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее ударил пьяный сожитель и попросила о помощи. Правоохранители немедленно направились в дом женщины.

При появлении полицейских пьяный мужчина сначала вел себя спокойно, затем он попросился выйти во двор. Но начав движение, он резко развернулся и ударил полицейского кулаком в лицо. Сотрудникам правопорядка пришлось защищаться и тоже применить силу. Обезвреженного хулигана доставили в медучреждение для прохождения освидетельствования. В настоящее время на мужчину заведено уголовное дело.

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