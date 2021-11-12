В Башкирии пропала 15-летняя девушка из Салавата
14:27, 12 ноя 2021
В Башкирии начались поиски 15-летней Карины Хамидуллиной. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Известно, что пропавшая девочка родом из Салавата. 11 ноября она ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 152 см, плотного телосложения, русые волосы, каре-зеленые глаза.
Была одета: черное пальто, синие джинсы, черные ботинки на липучке и тракторной подошве, черный платок в белую полоску и черную шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 88007005452 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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