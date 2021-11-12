Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал житель Стерлитамака Владимир Никитин

В Башкирии пропал житель Стерлитамака Владимир Никитин

18:22, 12 ноя 2021

В Башкирии начались поиски 40-летнего пропавшего Владимира Никитина из Стерлитамака. По данным волонтерского отряда «Отклик», мужчина вышел из дома 8 ноября, и с тех пор о нем никакой информации нет.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, зеленые глаза. 

Был одет: синяя вязанная шапка, черная куртка, синие спортивные штаны, черные зимние ботинки.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

Читайте также:

В Башкирии пропала 15-летняя девушка из Салавата
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: поисковый отряд «Отклик»
Теги: Стерлитамакский район происшествия поиск
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: