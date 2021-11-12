В Башкирии пропал житель Стерлитамака Владимир Никитин

18:22, 12 ноя 2021

В Башкирии начались поиски 40-летнего пропавшего Владимира Никитина из Стерлитамака. По данным волонтерского отряда «Отклик», мужчина вышел из дома 8 ноября, и с тех пор о нем никакой информации нет.



Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, зеленые глаза.



Был одет: синяя вязанная шапка, черная куртка, синие спортивные штаны, черные зимние ботинки.



Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.



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Фото: поисковый отряд «Отклик»