В Башкирии пропал житель Стерлитамака Владимир Никитин
18:22, 12 ноя 2021
В Башкирии начались поиски 40-летнего пропавшего Владимира Никитина из Стерлитамака. По данным волонтерского отряда «Отклик», мужчина вышел из дома 8 ноября, и с тех пор о нем никакой информации нет.
Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, зеленые глаза.
Был одет: синяя вязанная шапка, черная куртка, синие спортивные штаны, черные зимние ботинки.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.
Читайте также:В Башкирии пропала 15-летняя девушка из Салавата
Источник:
gorobzor.ru
Фото: поисковый отряд «Отклик»
Читайте также