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Заглох мотор лодки: в Башкирии рыбакам понадобилась помощь спасателей

Заглох мотор лодки: в Башкирии рыбакам понадобилась помощь спасателей

11:42, 13 ноя 2021

Вчера, 12 ноября, на Павловском водохранилище заглохла моторная лодка с двумя рыбаками. О происшествии в Башкирии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Молодым людям 27 и 29 лет пришлось «дрейфовать», пока рыбаков не заметили спасатели.

В аналогичной ситуации оказался 35-летний мужчина, отправившийся на рыбалку на реку Белая в городе Дюртюли. На моторной лодке мужчина переплыл на другой берег, а вот обратно вернуться самостоятельно не смог – подвел мотор.

«В обоих случаях мужчины не пострадали и были эвакуированы спасателями», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на субботу в селе Салаватово Абзелилоского района сгорела старая мечеть. Во время пожара внутри помещения никого не было, обошлось без жертв.

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Источник: gtrk.tv
Теги: происшествия
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