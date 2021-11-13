Заглох мотор лодки: в Башкирии рыбакам понадобилась помощь спасателей
11:42, 13 ноя 2021
Вчера, 12 ноября, на Павловском водохранилище заглохла моторная лодка с двумя рыбаками. О происшествии в Башкирии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
Молодым людям 27 и 29 лет пришлось «дрейфовать», пока рыбаков не заметили спасатели.
В аналогичной ситуации оказался 35-летний мужчина, отправившийся на рыбалку на реку Белая в городе Дюртюли. На моторной лодке мужчина переплыл на другой берег, а вот обратно вернуться самостоятельно не смог – подвел мотор.
«В обоих случаях мужчины не пострадали и были эвакуированы спасателями», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на субботу в селе Салаватово Абзелилоского района сгорела старая мечеть. Во время пожара внутри помещения никого не было, обошлось без жертв.