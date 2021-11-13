Заглох мотор лодки: в Башкирии рыбакам понадобилась помощь спасателей

11:42, 13 ноя 2021

Вчера, 12 ноября, на Павловском водохранилище заглохла моторная лодка с двумя рыбаками. О происшествии в Башкирии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.







Молодым людям 27 и 29 лет пришлось «дрейфовать», пока рыбаков не заметили спасатели.



В аналогичной ситуации оказался 35-летний мужчина, отправившийся на рыбалку на реку Белая в городе Дюртюли. На моторной лодке мужчина переплыл на другой берег, а вот обратно вернуться самостоятельно не смог – подвел мотор.

«В обоих случаях мужчины не пострадали и были эвакуированы спасателями», — добавили в ведомстве.

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