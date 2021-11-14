В Башкирии пенсионер оформил мошенникам кредиты на 800 тысяч рублей

10:06, 14 ноя 2021

Пожилой житель Башкирии в течение недели оформлял на свое имя крупные кредиты и удивительно легко отправлял их не неизвестные счета. Все закончилось внезапно — у 63-летнего пенсионера не осталось денег.







Пожилому жителю Нефтекамска позвонил неизвестный мужчина и предупредил о том, что на его имя подали сразу несколько заявок на кредиты. Якобы пока банк заблокировал карты и для закрытия кредитных заявок необходимо срочно внести суммы на специальный банковский счет.

Все продолжалось долго — с пенсионером держали связь с 3 по 11 ноября. За это время пожилой мужчина успел оформить кредиты в нескольких банках на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. Деньги он сразу перечислял на указанные мошенником счета.



Все завершилось внезапно. Во время очередного звонка собеседник представился сотрудником полиции и попросил оплатить пошлину в размере почти 100 тысяч рублей. У пенсионера такой суммы уже не было и он обратился в полицию.

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