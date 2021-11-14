Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"

В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"

11:01, 14 ноя 2021

В девятом часу утра на 97 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул столкнулись "Renault Duster" под управлением 60-летнего уфимца и встречный "Skoda Yеti", за рулём которой находился 69-летний местный житель.

В результате ДТП водитель "Skoda" госпитализирован. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что на 38 км автодороги Мелеуз-Федоровка 32-летний житель Кугарчинского района, управляя "Nissan Premier", двигаясь со стороны д. Ключевка в направлении с. Бала-Четырман, предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия ДТП аварии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: