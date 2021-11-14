В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"

11:01, 14 ноя 2021

В девятом часу утра на 97 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул столкнулись "Renault Duster" под управлением 60-летнего уфимца и встречный "Skoda Yеti", за рулём которой находился 69-летний местный житель.



В результате ДТП водитель "Skoda" госпитализирован. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что на 38 км автодороги Мелеуз-Федоровка 32-летний житель Кугарчинского района, управляя "Nissan Premier", двигаясь со стороны д. Ключевка в направлении с. Бала-Четырман, предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ