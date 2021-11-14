В Башкирии девушка без прав врезалась в грузовик
11:08, 14 ноя 2021
Происшествие в Башкирии произошло в девятом часу вечера в Белорецке на ул. Блюхера.
Здесь столкнулись ВАЗ-21099 под управлением 20-летней местной жительницы и встречный грузовик "Volvo", за рулём которого находился 54-летний житель Белгородской области.
В результате ДТП водитель ВАЗа и её 15-летняя пассажирка с различными травмами госпитализированы. Известно, что девушка не имела водительских прав. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti".
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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