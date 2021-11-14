В Башкирии разыскивают 18-летнюю Ангелину Гатиятуллину

12:32, 14 ноя 2021

В Башкирии разыскивают без вести пропавшую 18-летнюю жительницу Стерлитамака Ангелину Гатиятуллину. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».







Уточняется, что девушка вышла из дома вчера, 13 ноября, в неизвестном направлении, с тех пор никакой информации о ней не поступало.

Приметы: рост 147 см, худощавое телосложение, волосы темные, стрижка ниже плеч, карие глаза.



Была одета в ярко-желтую куртку, вязаную бежевую шапку, трико светло-серого цвета, черные сапоги высотой до колен.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ангелины, обратитесь к специалистам экстренных служб (112) или к волонтерам (8 987 106 06 01).

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Фото: VK / "Лиза Алерт"