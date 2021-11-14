В Башкирии пострадали 6 человек при столкновении двух легковушек

17:57, 14 ноя 2021

В Белорецком районе на 35-м км трассы Белорецк — Стерлитамак столкнулись две легковушки. Об этом сообщили сегодня, 14 ноября, в пресс-службе МЧС Башкирии.







ДТП произошло сегодня около 16:00. Всего в машинах находились 10 человек, включая четырех детей. Пятеро взрослых и один ребенок получили травмы, их доставили в Белорецкую больницу. Чтобы достать людей из автомобилей, потребовалась помощь спасателей.

— Прибывшие к месту пожарные подразделения произвели деблокирование. Затруднений движения нет. Причина ДТП уточняется, — рассказали в МЧС.

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Фото: МЧС Башкирии