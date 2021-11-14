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В Башкирии стали известны подробности аварии, в которой пострадали 6 человек

В Башкирии стали известны подробности аварии, в которой пострадали 6 человек

20:24, 14 ноя 2021

Участниками сегодняшней аварии в Белорецком районе, в которой пострадали сразу шесть человек, стали машины «Лада-Гранта» и Chevrolet Cobalt. Об этом сообщили сегодня, 14 ноября, в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

За рулем «Лады» был 38-летний житель Бурзянского района, а за иномаркой сидел 30-летний мужчина. Они ехали навстречу друг другу.

Травмы получили оба водителя и 49-летняя пассажирка «Лады», их госпитализировали. Еще четверым пассажирам иномарки — женщинам 25, 60 лет, 20-летнему мужчине и 9-летней девочке — потребовалась медицинская помощь.

— Известно, что семья на иномарке возвращалась из Уфы. Они ездили встречать своего родственника из армии, — рассказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП первыми и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Начато разбирательство.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии ДТП
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