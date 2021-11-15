В Башкирии в пожаре погиб одинокий пенсионер

15 ноября, ранним утром, в ГУ МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома в Янауле, который не обошелся без жертв, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Сегодня, 15 ноября ранним утром в ГУ МЧС по Башкирии поступило тревожное сообщение о том, что в доме на улице Некрасова в Янауле случился пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили горящую однушку, но в ходе тушения обнаружили тела жильца этой квартиры, одинокого пенсионера 1953 года рождения. Сообщается, что жил он не только без семьи, но и без пожарного извещателя.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который и выяснит причины пожара.