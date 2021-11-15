Жители Башкирии, из-за прорыва трубопровода, на 6 дней остались без воды

09:18, 15 ноя 2021

В башкирском селе дважды прорвало водопровод, местные жители на 6 дней остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления республикой.







Инцидент произошел в селе Учалы микрорайона РТС. 9 ноября трубопровод прорвало сразу на двух участках – на улице Давлетшиной и улице Гарипова. Для восстановления водоснабжения требовалось провести восстановительные работы.

По словам специалистов, на улице Давлетшиной бригада МУП «Коммунальщик» проложила новую трубу уже 12 ноября. 14 ноября водоснабжение местным жителям обещали вернуть. Сегодня, 15 ноября, работы должны завершиться на улице Гарипова. Воду на данном участке перекроют на 4-5 часов для переподключения.

«А пока водоснабжение в микрорайоне отключено частично. В пределах 500 м есть действующие колонки», — сообщили представители ЦУР.

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