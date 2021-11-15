В Башкирии водитель сбил лося, погиб пассажир

09:52, 15 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло в седьмом часу вечера в Уфимском районе на 30 км автодороги "Западный обход г.Уфы".







24-летний житель Караидельского района, управляя "Ладой Приора", двигаясь со стороны Бирска в направлении п. Подымалово, допустил наезд на лося. В результате ДТП 62-летний пассажир от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. икое животное также погибло.



Со слов водителя, лось резко выбежал на проезжую часть перед близко едущим транспортным средством. По факту дтп начато разбирательство.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1900 нарушений ПДД, задержаны 50 нетрезвых водителя.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ