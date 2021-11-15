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В Башкирии грузовой поезд сбил женщину

В Башкирии грузовой поезд сбил женщину

12:16, 15 ноя 2021

Под Уфой грузовой поезд сбил 61-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.

Несчастный случай произошел на 1523 км пикета №7 сегодня, 15 ноября. Грузовой поезд, следовавший из Уфы в Абдулино, по касательной задел пожилую женщину. Сообщается, что она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

К моменту прибытия врачей пострадавшая находилась в сознании. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб. Пенсионерку госпитализировали в Давлекановскую районную больницу. На данный момент движение автомобильного и железнодорожного транспорта ведется в штатном режиме. 


«Помните, что поезд сразу остановить нельзя. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам», — обратились к гражданам спасатели. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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