В Башкирии грузовой поезд сбил женщину

Под Уфой грузовой поезд сбил 61-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
Несчастный случай произошел на 1523 км пикета №7 сегодня, 15 ноября. Грузовой поезд, следовавший из Уфы в Абдулино, по касательной задел пожилую женщину. Сообщается, что она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
К моменту прибытия врачей пострадавшая находилась в сознании. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб. Пенсионерку госпитализировали в Давлекановскую районную больницу. На данный момент движение автомобильного и железнодорожного транспорта ведется в штатном режиме.
«Помните, что поезд сразу остановить нельзя. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам», — обратились к гражданам спасатели.