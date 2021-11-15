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В Башкирии разыскивают насильника

В Башкирии разыскивают насильника

15:11, 15 ноя 2021

МВД по Башкирии разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Соответствующая ориентировка опубликована на сайте ведомства.

Речь идет о 44-летнем Злобине Алексее Викторовиче, он родился в городе Белоярском в ХМАО. За помощь в розыске МВД Башкирии объявило вознаграждение – 200 тысяч рублей.

Приметы: выглядит на 40-45 лет, рост 170-175 см, славянская внешность, плотное телосложение, овальное лицо, короткие светлые волосы.

Особые приметы: крупная родинка на правой щеке, может носить бороду, на левом предплечье тату с изображение паука.

Если вы обладаете какой-либо информацией о подозреваемом, сообщите по телефонам: 8 (347) 279-39-02 (дежурная часть МВД по РБ), 8 (347) 279-33-87 (Управление уголовного розыска МВД по РБ).

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Источник: gorobzor.ru
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