В Башкирии произошло жуткое лобовое столкновение двух автомобилей
09:59, 16 ноя 2021
В восьмом часу вечера 15 ноября в Октябрьском произошла авария на улице Ленина. Дорогу не поделили встречные «Лада X-RAY» и «Хендай Солярис».
Отечественным авто управлял 28-летния житель Бижбулякского района, а иномаркой – 37-летний горожанин. Травмы получил 50-летний пассажир «Лады», которого врачи отправили домой после оказания помощи.
В обстоятельствах происшествия разбираются автоинспекторы – им предстоит установить виновника столкновения.
Ранее сообщалось о том, что 24-летний житель Караидельского района, управляя "Ладой Приора", двигаясь со стороны Бирска в направлении п. Подымалово, допустил наезд на лося.
Источник:
www.sobkor02.ru
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