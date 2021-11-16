В Башкирии электрик погиб от удара током

10:25, 16 ноя 2021

Государственная инспекция труда начала расследование смертельного инцидента, произошедшего в Ермекеевском районе Башкирии. Там во время выполнения трудовых обязанностей погиб 55-летний электромонтер. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.







Погибший был сотрудником ООО «Башнефть-Добыча». 13 ноября 2021 года мужчина работал на территории кустовой площадки Троицкого месторождения. Электромонтер занимался ремонтными работами — устранял провис проводов. В какой-то момент специалист Серафимовского цеха по эксплуатации электрооборудования попал под напряжение. Эксперты Государственной инспекции труда намерены разобраться в обстоятельствах трагедии и выяснить, почему она произошла.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



