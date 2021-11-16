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В Башкирии электрик погиб от удара током

В Башкирии электрик погиб от удара током

10:25, 16 ноя 2021

Государственная инспекция труда начала расследование смертельного инцидента, произошедшего в Ермекеевском районе Башкирии. Там во время выполнения трудовых обязанностей погиб 55-летний электромонтер. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Погибший был сотрудником ООО «Башнефть-Добыча». 13 ноября 2021 года мужчина работал на территории кустовой площадки Троицкого месторождения. Электромонтер занимался ремонтными работами — устранял провис проводов. В какой-то момент специалист Серафимовского цеха по эксплуатации электрооборудования попал под напряжение. Эксперты Государственной инспекции труда намерены разобраться в обстоятельствах трагедии и выяснить, почему она произошла.

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Источник: proural.info
Теги: Ермекеевский район происшествия
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