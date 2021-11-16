В Башкирии женщина за рулем Range Rover Evoque сбила пешехода

11:13, 16 ноя 2021

В минувший понедельник, 15 ноября, в столице Башкирии 38-летняя местная жительница попала под колеса иномарки. Около половины шестого вечера ее на Новомостовой улице сбил Range Rover Evoque.







За рулем элитной иномарки находилась 41-летняя горожанка. Поворачивая на улицу Заки Валиди автоледи сбила пешехода, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.



Ранее сообщалось о том, что в восьмом часу вечера 15 ноября в Октябрьском произошла авария на улице Ленина. Дорогу не поделили встречные «Лада X-RAY» и «Хендай Солярис».





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