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В Башкирии женщина за рулем Range Rover Evoque сбила пешехода

В Башкирии женщина за рулем Range Rover Evoque сбила пешехода

11:13, 16 ноя 2021

В минувший понедельник, 15 ноября, в столице Башкирии 38-летняя местная жительница попала под колеса иномарки. Около половины шестого вечера ее на Новомостовой улице сбил Range Rover Evoque.

За рулем элитной иномарки находилась 41-летняя горожанка. Поворачивая на улицу Заки Валиди автоледи сбила пешехода, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

Ранее сообщалось о том, что в восьмом часу вечера 15 ноября в Октябрьском произошла авария на улице Ленина. Дорогу не поделили встречные «Лада X-RAY» и «Хендай Солярис».

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа происшествия ДТП ДТП Уфа происшествия Уфа
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