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В Башкирии прохожие стали свидетелями падения мужчины с многоэтажного дома

В Башкирии прохожие стали свидетелями падения мужчины с многоэтажного дома

15:21, 16 ноя 2021

Накануне под окнами многоэтажного дома на улице Демьяна Бедного в Благовещенске прохожие обнаружили тело молодого мужчины.

Самое интересное, что момент падения зафиксировала камера уличного видеонаблюдения: на кадрах видно, как ранним утром местная жительница отводит в школу ребенка, но неожиданно в паре десятков метров в снег падает тело. Ошарашенная женщина быстро отводит ребенка, а потом бегом возвращается, чтобы посмотреть – жив ли человек.

Многих озадачила гибель мужчины – он был одет в уличную одежду, поэтому у местных жителей возникло подозрение, что погибшего просто вытолкнули из окна. По предварительным данным, ничего криминального в смерти мужчины нет.

В региональном Следкоме подтвердили факт смерти мужчины, но не стали уточнять подробности, ограничившись комментарием, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Благовещенский район происшествия
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