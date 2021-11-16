Пьяный житель Башкирии избил 16-летнего подростка

В пресс-службе МВД России по Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела на 28-летнего мужчину. Его подозревают в избиении 16-летнего подростка.
Сотрудникам правопорядка о происшествии в Башкирии рассказала жительница Белорецкого района. По ее словам, к ней подошел мальчик и попросил вызвать полицию. Выяснилось, что на несовершеннолетнего напал пьяный мужчина и нанес ему телесные повреждения. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью (по статье 115 УК РФ).