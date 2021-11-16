Пьяный житель Башкирии избил 16-летнего подростка

15:28, 16 ноя 2021

В пресс-службе МВД России по Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела на 28-летнего мужчину. Его подозревают в избиении 16-летнего подростка.







Сотрудникам правопорядка о происшествии в Башкирии рассказала жительница Белорецкого района. По ее словам, к ней подошел мальчик и попросил вызвать полицию. Выяснилось, что на несовершеннолетнего напал пьяный мужчина и нанес ему телесные повреждения. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.



В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью (по статье 115 УК РФ).

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