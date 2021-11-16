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Житель Башкирии обнаружил в огороде гранату времен гражданской войны

Житель Башкирии обнаружил в огороде гранату времен гражданской войны

16:10, 16 ноя 2021

Житель села Гавриловка Федоровского района республики решил вспахать огород перед зимой и вдруг заметил необычный округлый металлический предмет похожий на гранату. Мужчина решил не трогать его и позвонил в полицию.

Вскоре к нему приехали специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии. Правоохранители обследовали предмет и выяснили, что это ручная наступательная граната времен гражданской войны 1915 года. Несмотря на то, что боеприпас пролежал в земле больше века, он до сих пор представлял опасность. Специалистами было принято решение вывезти его в безопасное место и уничтожить.

Владелец участка рассказал росгвардейцам, что не в первый раз находит в огороде старинные вещи. Раннее он откапывал монеты 1911 года, но вот гранату выкопал впервые.

Жители Башкирии периодически находят опасные боеприпасы времен гражданской войны. Так, в селе Шаран мужчина раскапывая фундамент сарая  нашел сразу несколько проржавевших гранат. По словам правоохранителей, они также были 1915-1917 годов выпуска.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ
Теги: Федоровский район происшествия
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