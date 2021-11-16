В Башкирии во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина
19:04, 16 ноя 2021
В Уфе сегодня днем, 16 ноября, произошла трагедия. По данным пресс-службы МЧС России по РБ, во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина.
Сообщение о происшествии в Башкирии поступило спасателям в 16:02. Пожар произошел в 13-этажном доме на проспекте Октября, 180. На место немедленно были направлены сотрудники МЧС и служб экстренного реагирования.
Спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки и приступили к ликвидации огня в двухкомнатной квартире на седьмом этаже. Однако во время тушения пожара спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Пострадавшая была немедленно передана медикам, но врачи скорой медицинской помощи констатировали ее смерть.
В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить.
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