В Башкирии во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина

19:04, 16 ноя 2021

В Уфе сегодня днем, 16 ноября, произошла трагедия. По данным пресс-службы МЧС России по РБ, во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина.







Сообщение о происшествии в Башкирии поступило спасателям в 16:02. Пожар произошел в 13-этажном доме на проспекте Октября, 180. На место немедленно были направлены сотрудники МЧС и служб экстренного реагирования.



Спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки и приступили к ликвидации огня в двухкомнатной квартире на седьмом этаже. Однако во время тушения пожара спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Пострадавшая была немедленно передана медикам, но врачи скорой медицинской помощи констатировали ее смерть.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

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Фото: пресс-служба МЧС России по РБ