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Несколько студентов из Башкирии отравились суррогатным алкоголем в Казани

Несколько студентов из Башкирии отравились суррогатным алкоголем в Казани

20:00, 16 ноя 2021

В Казани госпитализированы 12 человек с признаками отравления метиловым спиртом. Среди пострадавших есть жители Башкирии, учащиеся казанских вузов, сообщает «Татар-информ».

"11 человек обратились в центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», — цитирует минздрав РТ агентство. Позднее за медицинской помощью обратился еще один пострадавший. Этот факт подтвердила главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ Алия Насибуллина.

Все пострадавшие 1999 и 2003 годов рождения. Молодые люди большой компанией распивали алкоголь, купленный в пятилитровой таре. Медики не исключают обращения к ним оставшихся участников застолья. В СМИ появилась информация, что компания состояла из 19 человек.

В настоящее время в больнице находятся пять девушек и семь молодых людей. Состояние пострадавших оценивается как среднее и тяжелое.

По факту массового отравления метанолом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). По предварительным данным следствия, алкоголь был приобретен у неустановленного лица.

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Источник: regnum.ru
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