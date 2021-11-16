Большая часть студентов отравившихся суррогатом в Казани, родом из Стерлитамака
20:19, 16 ноя 2021
15 ноября стало известно об очередном массовом отравлении некачественным алкоголем, от которого на этот раз в средней и тяжелой степени пострадала группа студентов, сообщило издание Inkazan, сегодня, 16 ноября стали известны подробности.
Инцидент произошел еще вчера, 15 ноября. В пресс-службе регионального следкома сообщили о отравлении метанолом 11 человек в возрасте от 18 до 22 лет, их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Также в Татарстанском ведомстве сообщили и о уголовном деле по статье о производстве и сбыте товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
Известно, что компания студентов, 7 парней и 8 девушек отмечали день рождения одного из них в арендованном коттедже в поселке Салмачи. Как сообщает телеграм-канал Mash-Batash большая часть ребят из Стерлитамака. Сообщается и то, что пятью литрами водки студенты разжились за 1500 рублей.
На тусу парни решили взять водку в пятилитровке у поставщика – Рината Х.. Они брали у него напитки и раньше: бутлегер встречался с клиентами вечером у метро, сообщает Mash-Batash.
По сообщению телеграм-канала ночью 20-летней Насте П. стало хуже всех.