В Башкирии пьяный пешеход попал под колеса ВАЗ-2106

09:02, 17 ноя 2021

Происшествие в Башкирии с участием пешехода произошло вечером 16 ноября в Баймаке. На улице Мира нетрезвый мужчина переходил дорогу и не заметил приближающийся ВАЗ-2106. Также мужчину без светоотражающих элементов на проезжей части не увидел 24-летний водитель «шестёрки».







«В результате ДТП 58-летний пешеход получил различные травмы, после медицинского осмотра был отпущен домой. Со слов водителя, мужчина шёл по середине дороги. Результат освидетельствование мужчины составил 0,990 мг/л», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что В минувший понедельник, 15 ноября, в столице Башкирии 38-летняя местная жительница попала под колеса иномарки. Около половины шестого вечера ее на Новомостовой улице сбил Range Rover Evoque. За рулем элитной иномарки находилась 41-летняя горожанка.

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