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В Башкирии произошел пожар в фермерском хозяйстве, погиб человек

В Башкирии произошел пожар в фермерском хозяйстве, погиб человек

09:09, 17 ноя 2021

Хлопок бытового газа и пожар на фермерском хозяйстве в ночь на 17 ноября унёс жизнь одного человека. По данным пресс-службы МЧС Происшествие в Башкирии произошло в деревне Новокулево Нуримановского района. После хлопка загорелось бревенчатое здание. Пожару присвоили первый ранг.

«Очевидцы сообщили, что до прибытия пожарной охраны произошел хлопок бытового газа в баллоне, который использовался для приготовления пищи. Во время тушения обнаружено тело 57-летнего мужчины», - уточнили представители ведомства.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе днем, 16 ноября, произошла трагедия. По данным пресс-службы МЧС России по РБ, во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина. Сообщение о происшествии в Башкирии поступило спасателям в 16:02.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия пожар
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