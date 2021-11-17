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В Башкирии пропала жительница Уфы Алла Иванова

В Башкирии пропала жительница Уфы Алла Иванова

09:17, 17 ноя 2021

В Уфе начались поиски 48-летней Аллы Ивановой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

16 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы каштаново-красные ниже плеч, глаза зеленые.

Была одета: темно-синяя зимняя куртка с капюшоном, брюки, черные кожаные ботинки, шапка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении уфимки, просят обращаться по телефону 88007005452 или 112. 

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего студента. Большой трагедией завершились поиски 20-летнего студента из Башкирии Ильяса А. Молодой человек – уроженец Стерлитамака. Ильяс обучался в Институте системного анализа и управления в Дубне на третьем курсе. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа поиск
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