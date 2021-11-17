Вскрылись новые подробности отравления в Казани студентов из Башкирии

09:24, 17 ноя 2021

1,5 тысячи за пять литров водки зелёного цвета со вкусом ириски. Именно такой «алкоголь» купили студенты из Стерлитамака и другие их друзья в Казани. Через несколько часов 13 человек, в том числе студенты из Стерлитамака, оказались в больнице с диагнозом «отравление алкоголем». У всех в крови обнаружен метанол.







В коме находится 20-летняя Анастасия П. Как сообщила республиканским СМИ главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина, госпитализировали её во вторник в 5.40. В случае этой девушки медики не берутся ставить прогнозы.



«Первые критические часы, это 48-72 часа, если стабилизация состояния происходит, то мы можем говорить о благоприятном исходе, — уточнила Насибуллина. — Еще двое тяжёлых также находятся в реанимации. У них наблюдается нарушение зрения — отёк зрительного нерва. У остальных пациентов просто превышение метилового спирта в организме — слабость, тошнота, рвота и боли в животе».

По данным ТГ-канала «Мэш», студенты и раньше закупались у бутлегера Рината Ханнанова. Перед празднованием дня рождения Александра П. они встретились с поставщиком алкоголя у метро «Яшлек», сняли коттедж в Салмачах и в обычном магазине купили джин. Всего на вечеринке было 19 человек 1999–2003 годов рождения.



По словам друзей, Насте стало плохо ночью. Её тошнило, защемило руку и отнялась речь. По предположениям знакомых, такую реакцию организм девушки дал из-за отсутствия одной почки.



Следственный комитет Татарстана по данному факту возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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