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На трассе в Башкирии из-за лопнувшего колеса загорелся КАМАЗ

На трассе в Башкирии из-за лопнувшего колеса загорелся КАМАЗ

10:46, 17 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло 16 ноября. В ГК РБ по ЧС сообщили о том, что на 1325 км Туймазинского района произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе, у грузового автомобиля КАМАЗ лопнуло колесо, в результате чего машина загорелась.

На помощь оперативно выехали огнеборцы ПЧ (с. Кандры) Противопожарной службы ГК РБ по ЧС. Пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, погибших и пострадавших при чрезвычайном происшествии нет.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии произошел пожар в фермерском хозяйстве, погиб человек. По данным пресс-службы МЧС Происшествие в Башкирии произошло в деревне Новокулево Нуримановского района. После хлопка загорелось бревенчатое здание. Пожару присвоили первый ранг.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Туймазинский район происшествия
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