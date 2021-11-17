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В Башкирии беременной женщине потребовалась помощь спасателей

В Башкирии беременной женщине потребовалась помощь спасателей

11:03, 17 ноя 2021

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали об оказании помощи пациентке роддома. Женщина, находясь в ожидании малыша, столкнулась с неожиданной проблемой — кольцом на пальце.

Сотрудники УГЗ приехали прямиком в роддом, чтобы помочь женщине. Оказалось, что из-за отечности рук кольцо сильно сдавило палец, причиняя пациентке сильную боль. Спасатели аккуратно сняли украшение с будущей мамы. Теперь ее здоровью ничего не угрожает.

— К слову, подобные заявки не редкость. Но в большинстве случаев граждане сами приходят в подразделение отряда, чтобы «освободиться» от колец или перстней. Когда же обращаются за помощью пожилые люди или беременные женщины на поздних сроках, спасатели оказывают ее адресно, — отметили в УГЗ Уфы.
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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия
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