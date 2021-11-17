Жуткая авария в Башкирии: в лобовом столкновении автомобилей пострадали 5 человек, один погиб

14:15, 17 ноя 2021

Сегодня, 17 ноября, в Архангельском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.







Дорожное происшествие в Башкирии произошло на 76 км автодороги Уфа-Белорецк. По имеющимся данным, столкнулись "KIA Rio" и встречная "Лада Веста". В результате ДТП один человек погиб и пять получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.



Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о происшествие в Башкирии с участием пешехода, которое произошло вечером 16 ноября в Баймаке. На улице Мира нетрезвый мужчина переходил дорогу и не заметил приближающийся ВАЗ-2106. Также мужчину без светоотражающих элементов на проезжей части не увидел 24-летний водитель «шестёрки».

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ