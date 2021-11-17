В Башкирии погиб водитель "Лада Ларгус", столкнувшись со встречной иномаркой

20:28, 17 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло сегодня, 17 ноября, в Салаватском районе. Было зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла на 15 км автодороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда.







По имеющейся информации, столкнулись "Ford Mоndeo" и встречный "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель "Лады" от полученных травм скончался. В аварии также пострадали водитель и пассажир "Ford".



На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось об аварии в Башкирии, которое произошло на 76 км автодороги Уфа-Белорецк. По имеющимся данным, столкнулись "KIA Rio" и встречная "Лада Веста". В результате ДТП один человек погиб и пять получили травмы.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ