В Башкирии в аварии погиб депутат сельского поселения
14:17, 18 ноя 2021
Погибшим во вчерашнем ДТП в Салаватском районе оказался депутат сельского поселения, глава фермерского хозяйства из села Лагерево Ялиль Фахретдинов. Об этом сообщает издание «На земле Салавата».
Также сообщается, что Ялиль Фахретдинов – отец троих детей, в октябре ему исполнилось 50 лет. Земляки отмечают, что погибший успел сделать много хорошего: благоустраивал дороги в сельпоселении, занимался фермерским хозяйством, управлял магазином.
«Он был добрым, светлым и отзывчивым человеком», - пишет издание.
Ялиль Фахретдинов разбился на «Ладе Ларгус» на 15 км дороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда.
Напомним, происшествие в Башкирии произошло 17 ноября, в Салаватском районе. Авария произошла на 15 км автодороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда.