В Башкирии в аварии погиб депутат сельского поселения

14:17, 18 ноя 2021

Погибшим во вчерашнем ДТП в Салаватском районе оказался депутат сельского поселения, глава фермерского хозяйства из села Лагерево Ялиль Фахретдинов. Об этом сообщает издание «На земле Салавата».







Также сообщается, что Ялиль Фахретдинов – отец троих детей, в октябре ему исполнилось 50 лет. Земляки отмечают, что погибший успел сделать много хорошего: благоустраивал дороги в сельпоселении, занимался фермерским хозяйством, управлял магазином.

«Он был добрым, светлым и отзывчивым человеком», - пишет издание.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети