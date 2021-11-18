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В Башкирии в аварии погиб депутат сельского поселения

В Башкирии в аварии погиб депутат сельского поселения

14:17, 18 ноя 2021

Погибшим во вчерашнем ДТП в Салаватском районе оказался депутат сельского поселения, глава фермерского хозяйства из села Лагерево Ялиль Фахретдинов. Об этом сообщает издание «На земле Салавата».

Также сообщается, что Ялиль Фахретдинов – отец троих детей, в октябре ему исполнилось 50 лет. Земляки отмечают, что погибший успел сделать много хорошего: благоустраивал дороги в сельпоселении, занимался фермерским хозяйством, управлял магазином.

«Он был добрым, светлым и отзывчивым человеком», - пишет издание.
Ялиль Фахретдинов разбился на «Ладе Ларгус» на 15 км дороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда.

Напомним, происшествие в Башкирии произошло 17 ноября, в Салаватском районе. Авария произошла на 15 км автодороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район происшествия ДТП
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