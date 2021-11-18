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В Башкирии в страшной аварии погибла опытный педагог

В Башкирии в страшной аварии погибла опытный педагог

15:48, 18 ноя 2021

Стали известны подробности вчерашней аварии в Архангельском районе Башкирии, где погибла 52-летняя женщина, еще пятеро серьезно пострадали.

Напомним, авария в Башкирии произошла неподалеку от деревни Тереклы: там лоб в лоб столкнулись «Киа Рио» под управлением 44-летней жительницы Сибая и «Лада Веста», которой управлял 54-летний водитель из Челябинской области. Удар был такой силы, что обе машины сильно покорежило. В итоге пострадали абсолютно все, кто находился в машинах. 52-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте, остальных увезли на скорой в больницу.

Обстоятельства происшествия в Башкирии предстоит выяснить дорожным полицейским. Первоначальной версий случившегося называют плохие погодные условия – метель и гололед.

Погибшей в аварии оказалась 52-летняя жительница Сибая Лиля Ж. Женщина много лет проработала в школе, вместе с супругом воспитала двоих детей, вела активный образ жизни и занималась танцами. Дочь погибшей до сих пор не может поверить, что ее любимой матери больше нет в живых.

- Не верю в это! Моя мама умерла! – скорбит Гульназ Ж.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Архангельский район происшествия аварии Сибай
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