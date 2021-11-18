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В Сургуте во время драки убили вахтовика из Башкирии

В Сургуте во время драки убили вахтовика из Башкирии

18:14, 18 ноя 2021

Вахтовик из Башкирии трагически скончался на работе в Сургуте. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Гострудинспекции республики.

Инцидент произошёл 7 ноября. 37-летний житель Башкирии подрался в гостинице. С тяжелыми травмами его экстренно госпитализировали. К сожалению, врачи не смогли спасти пострадавшего – мужчина скончался на больничной койке.

Известно, что погибший работал водителем вездехода в компании, занимающейся перевозками. Расследованием произошедшего занимается Гострудинспекция.

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Источник: bash.news
Теги: происшествия
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