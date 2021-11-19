В сгоревшем доме в Башкирии обнаружили тела двух мужчин
08:23, 19 ноя 2021
Ночной пожар в Уфе на улице Свободы унёс жизни двух человек. По данным пресс-службы МСЧ Башкирии, одноэтажная постройка на двух хозяев, в одной части - уже никто не жил, загорелась во втором часу ночи 19 ноября.
За 14 минут пожарные справились с огнём, но при разборе дома обнаружили два тела мужчин. Как уточнили в ведомстве, их личности устанавливаются, скорее всего. Это лица без определённого места жительства.
«С жилой квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, не пострадали», - сообщили спасатели.
Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии. Хлопок бытового газа и пожар на фермерском хозяйстве в ночь на 17 ноября унёс жизнь одного человека. По данным пресс-службы МЧС Происшествие в Башкирии произошло в деревне Новокулево Нуримановского района.