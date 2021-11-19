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В Башкирии загорелась кровля здания фермы

В Башкирии загорелась кровля здания фермы

11:30, 19 ноя 2021

Кровля фермы горела в крестьянско-фермерском хозяйстве в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ночью спасатели Давлекановского района получили информацию о пожаре в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в деревне Алга.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит кровля фермы в одноэтажном, кирпичном здании, размерами 80×20 метров.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью обошлось без погибших и пострадавших.

«До прибытия подразделений пожарной охраны из здания выведено 70 голов КРС (100%)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии: ночной пожар в Уфе на улице Свободы унёс жизни двух человек. По данным пресс-службы МСЧ Башкирии, одноэтажная постройка на двух хозяев, в одной части - уже никто не жил, загорелась во втором часу ночи 19 ноября.

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Источник: regnum.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия пожар
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