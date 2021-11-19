В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Марина Яценко

12:11, 19 ноя 2021

В Башкирии волонтеры отряда «Отклик» начали поиски 26-летней Марины Яценко. Девушка является жительницей Стерлитамака.



15 ноября она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение неизвестно, на связь пропавшая не выходила.



Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, светлые волосы, зеленые глаза.



Была одета: черная болоньевая куртка, голубые джинсы, джемпер персикового цвета, полусапожки черного цвета.



Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 89871060601 или 02.



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Фото: поисково-спасательный отряд «Отклик»