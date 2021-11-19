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В Башкирии на мужчину упала глыба льда с крыши

В Башкирии на мужчину упала глыба льда с крыши

12:36, 19 ноя 2021

В Стерлитамаке зафиксирован несчастный случай. На голову мужчину упала глыба льда.

31-летний уроженец Иглино приехал в Стерлитамак к друзьям. Выходя из дома №3 по улице Гоголя, на мужчину с высоты пятого этажа упала глыба льда. Несчастный получил серьёзную черепно-мозговую травму и был экстренно госпитализирован.

К счастью, мужчина жив. Он намерен добиться справедливости и уже написал заявление в полицию. В управляющей компании отметили, что за день до происшествия выпало мало снега, поэтому чистить его никого не отправили. 

Ранее сообщалось о том, что в Кингисеппском районе Ленинградской области 8 ноября был обнаружен труп уроженца Башкирии с разбитой головой.


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Источник: bash.news
Теги: Стерлитамакский район происшествия
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