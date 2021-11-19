В больнице Казани скончалась студентка из Башкирии, отравившаяся метанолом

12:47, 19 ноя 2021

Вечером 18 ноября 20-летняя Анастасия П., в крови у которой было обнаружено 3,4 метанола, скончалась. У девушки не выдержало сердце, сообщает телеграм-канал Mash-Iptash.







Анастасия П., одна из студенток, отравившихся метанолом, который по неаккуратности перепутали с водкой на вечеринке в поселке Салмачи под Казанью, умерла в казанской больнице, сообщает телеграм-канал Mash-Iptash.

Вчера вечером у девушки остановилось сердце, врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли.





15 ноября в Казани, а точнее в поселке Салмачи близ города на вечеринке в честь дня рождения компания студентов отравилась метанолом, ребята приобретали водку в пятилитровой канистре у дилера, с которым имели дело не в первый раз. Позже выяснилось, что дело не в качестве алкоголя, а в том, что ребята взяли из багажника канистру не с горячительным, а с незамерзайкой. Эту информацию опубликовал татарстанский следком.

В ту ночь Анастасии стало плохо одной из первых, девушку начало тошнить, защемило руку, пропала речь. Под утро приехали медики и госпитализировали её в тяжёлом состоянии. РЕН-ТВ сообщал, что у всех без исключения участников вечеринки в крови был обнаружен метанол. У пострадавших было выявлено примерно одинаковое содержание метанола около 0,4%, однако у Анастасии содержание опасного вещества в крови составляло 3,4%.

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Фото: Mash-Iptash