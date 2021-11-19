В больнице Казани скончалась студентка из Башкирии, отравившаяся метанолом
12:47, 19 ноя 2021
Вечером 18 ноября 20-летняя Анастасия П., в крови у которой было обнаружено 3,4 метанола, скончалась. У девушки не выдержало сердце, сообщает телеграм-канал Mash-Iptash.
Анастасия П., одна из студенток, отравившихся метанолом, который по неаккуратности перепутали с водкой на вечеринке в поселке Салмачи под Казанью, умерла в казанской больнице, сообщает телеграм-канал Mash-Iptash.
В ту ночь Анастасии стало плохо одной из первых, девушку начало тошнить, защемило руку, пропала речь. Под утро приехали медики и госпитализировали её в тяжёлом состоянии. РЕН-ТВ сообщал, что у всех без исключения участников вечеринки в крови был обнаружен метанол. У пострадавших было выявлено примерно одинаковое содержание метанола около 0,4%, однако у Анастасии содержание опасного вещества в крови составляло 3,4%.