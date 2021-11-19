Из реки Белой в Башкирии вытащили тело мужчины

16:10, 19 ноя 2021

Тело было обнаружено в районе поселка Козарез. Личность мужчины устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня, 19 ноября, в районе 12 часов дня в реке Белой обнаружили тело мужчины. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.







Труп был обнаружен в четырех метрах от берега реки в районе поселка Козарез. На место прибыли полиция и сотрудники поисково-спасательного отряда.



Спасатели вытащили тело погибшего на берег. Обстоятельства инцидента выясняются, личность погибшего на данный момент устанавливает полиция.



Ранее сообщалось о том, что на озере Балтым в Свердловской области обнаружили труп 22-летнего жителя Башкирии. К нему был привязан рюкзак, набитый камнями.





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