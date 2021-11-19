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В Башкирии водитель Lada Priora въехал во впереди движущийся КамАЗ

В Башкирии водитель Lada Priora въехал во впереди движущийся КамАЗ

19:33, 19 ноя 2021

Авария в Башкирии случилась в 6 часу вечера в Иглинском районе на 1532-м км трассы М5 "Урал".

Водителю за рулем "Приоры" и двум его пассажиркам понадобилась медицинская помощь.

Подробности уточняются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.


Ранее в Башкирии в аварии с грузовиком, погибла пассажирка легковушки. В Мелеузе на ул. Смоленская столкнулись "МАЗ" под управлением 32-летнего жителя Куюргазинского района и встречный "Chevrolet Cruze", за рулём которого находился 50-летний местный житель.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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