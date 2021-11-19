В Башкирии водитель Lada Priora въехал во впереди движущийся КамАЗ
19:33, 19 ноя 2021
Авария в Башкирии случилась в 6 часу вечера в Иглинском районе на 1532-м км трассы М5 "Урал".
Водителю за рулем "Приоры" и двум его пассажиркам понадобилась медицинская помощь.
Подробности уточняются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Ранее в Башкирии в аварии с грузовиком, погибла пассажирка легковушки. В Мелеузе на ул. Смоленская столкнулись "МАЗ" под управлением 32-летнего жителя Куюргазинского района и встречный "Chevrolet Cruze", за рулём которого находился 50-летний местный житель.