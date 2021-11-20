Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

19:09, 20 ноя 2021

Многодетная семья с 10 детьми спаслась благодаря пожарному извещателю в Кушнаренковском районе. Дом сгорел, но люди вовремя смогли покинуть горящее здание и не пострадали.

Местные власти предложили погорельцам временное размещение, но они отказались и поехали пожить у друзей.Пожар в доме площадью 120 квадратных метров, где жила многодетная семья, произошел сегодня в деревне Субай в Кушнаренковском районе.

Дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями и его сработка спасла жильцов.

Башкирские спасатели сообщили, в доме жила семья с 10 детьми. При этом 9 из них малолетние: семеро школьников и двое детсадовского возраста. Один старший сын живет отдельно от родителей в Уфе.



- Семья от размещения в пункте временного размещения отказалась, будут жить у друзей, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии. -Семья благополучная.
Специалисты выясняют причину пожара.

Читайте также:

В Башкирии загорелась кровля здания фермы
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: