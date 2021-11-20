В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

19:09, 20 ноя 2021

Многодетная семья с 10 детьми спаслась благодаря пожарному извещателю в Кушнаренковском районе. Дом сгорел, но люди вовремя смогли покинуть горящее здание и не пострадали.







Местные власти предложили погорельцам временное размещение, но они отказались и поехали пожить у друзей.Пожар в доме площадью 120 квадратных метров, где жила многодетная семья, произошел сегодня в деревне Субай в Кушнаренковском районе.



Дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями и его сработка спасла жильцов.



Башкирские спасатели сообщили, в доме жила семья с 10 детьми. При этом 9 из них малолетние: семеро школьников и двое детсадовского возраста. Один старший сын живет отдельно от родителей в Уфе.









- Семья от размещения в пункте временного размещения отказалась, будут жить у друзей, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии. -Семья благополучная.

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Специалисты выясняют причину пожара.