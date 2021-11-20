В Башкирии 12 человек застряли в снегу на квадроциклах

21:13, 20 ноя 2021

Сегодня, 20 ноября, вечером в Нуримановском районе компания из 12 человек, в том числе 5 детей поехали кататься на квадроциклах и застряли.







«Мы выехали с базы Бухта Кила в сторону Гоголевские пруды, это известный для нас маршрут, достаточно часто там катаемся. Но в этот раз мы не были готовы к тому, что там столько снега намело. Несколько квадроциклов у нас вышло из строя. Часть группы мы смогли отправить на базу на целых квадриках» - рассказывает один членов группы.

«На данный момент спасатели уже эвакуировали 2 людей, доставив их на базу отдыха, и вновь выехали к месту происшествия для оказания помощи оставшимся там людям и эвакуации техники», - сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.





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Фото: МЧС по РБ