Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии 12 человек застряли в снегу на квадроциклах

В Башкирии 12 человек застряли в снегу на квадроциклах

21:13, 20 ноя 2021

Сегодня, 20 ноября, вечером в Нуримановском районе компания из 12 человек, в том числе 5 детей поехали кататься на квадроциклах и застряли.

«Мы выехали с базы Бухта Кила в сторону Гоголевские пруды, это известный для нас маршрут, достаточно часто там катаемся. Но в этот раз мы не были готовы к тому, что там столько снега намело. Несколько квадроциклов у нас вышло из строя. Часть группы мы смогли отправить на базу на целых квадриках» - рассказывает один членов группы.

«На данный момент спасатели уже эвакуировали 2 людей, доставив их на базу отдыха, и вновь выехали к месту происшествия для оказания помощи оставшимся там людям и  эвакуации техники», - сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: