В Башкирии во время пожара погибла 40-летняя женщина
22:25, 20 ноя 2021
Сегодня вечером, 20 ноября, в Ленинском районе Уфы вследствие пожара погибла женщина 40 лет. Деталями произошедшей трагедии поделились специалисты регионального МЧС.
Как рассказали сотрудники ведомства, пожар случился в бревенчатом доме на улице Слободская. В строении находилась женщина, ее в бессознательном состоянии эвакуировали пожарные. Пострадавшую передали специалистам скорой помощи, однако медикам спасти ее жизнь, к сожалению, не удалось.
В настоящее время на месте ЧП проводят необходимые следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, сегодня в Кушнаренковском районе Башкирии сгорел дом, в котором проживало 10 детей. Происшествие случилось в деревне Субай. Строение было полностью уничтожено огнем.