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В Башкирии во время пожара погибла 40-летняя женщина

В Башкирии во время пожара погибла 40-летняя женщина

22:25, 20 ноя 2021

Сегодня вечером, 20 ноября, в Ленинском районе Уфы вследствие пожара погибла женщина 40 лет. Деталями произошедшей трагедии поделились специалисты регионального МЧС.

Как рассказали сотрудники ведомства, пожар случился в бревенчатом доме на улице Слободская. В строении находилась женщина, ее в бессознательном состоянии эвакуировали пожарные. Пострадавшую передали специалистам скорой помощи, однако медикам спасти ее жизнь, к сожалению, не удалось.

В настоящее время на месте ЧП проводят необходимые следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.


Напомним, сегодня в Кушнаренковском районе Башкирии сгорел дом, в котором проживало 10 детей. Происшествие случилось в деревне Субай. Строение было полностью уничтожено огнем.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа пожар происшествия
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