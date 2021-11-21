В Башкирии с 18 этажа упала девушка (видео)
11:48, 21 ноя 2021
В Уфе в ночь на 21 ноября из окна жилого дома на 18 этаже по улице Архитектора Калимуллина выпала девушка. ЧП попало в обзор камер компании «Уфанет».
На кадрах виден момент падения девушки. Мимо неё проходит женщина, которая не остановилась после увиденного.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии во время пожара погибла 40-летняя женщина. Как рассказали сотрудники ведомства, пожар случился в бревенчатом доме на улице Слободская. В строении находилась женщина, ее в бессознательном состоянии эвакуировали пожарные.
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