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В Башкирии с 18 этажа упала девушка (видео)

В Башкирии с 18 этажа упала девушка (видео)

11:48, 21 ноя 2021

В Уфе в ночь на 21 ноября из окна жилого дома на 18 этаже по улице Архитектора Калимуллина выпала девушка. ЧП попало в обзор камер компании «Уфанет».

На кадрах виден момент падения девушки. Мимо неё проходит женщина, которая не остановилась после увиденного. 


Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии во время пожара погибла 40-летняя женщина. Как рассказали сотрудники ведомства, пожар случился в бревенчатом доме на улице Слободская. В строении находилась женщина, ее в бессознательном состоянии эвакуировали пожарные. 

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Теги: Уфа происшествия
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