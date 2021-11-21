В Башкирии в собственном доме заживо сгорел инвалид

13:59, 21 ноя 2021

В пожаре в частном доме в Бураевском районе погиб инвалид, который не мог самостоятельно передвигаться. Его сын получил ожоги и был госпитализирован. Дознаватель выясняет причины случившегося.







Пожар в деревне Кудашево Бураевского района произошел ночью. К прибытию пожарных огонь уже уничтожил жилой дом.



Выяснилось, что в доме жили 71-летний пенсионер, который был инвалидом второй группы и не мог самостоятельно передвигаться, и его 50-летний сын.



Пожилой мужчина сгорел заживо, а сын с диагнозом термический ожог кистей второй степени он был доставлен в Бураевскую центральную больницу.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время пожара погибла 40-летняя женщина. Как рассказали сотрудники ведомства, пожар случился в бревенчатом доме на улице Слободская. В строении находилась женщина, ее в бессознательном состоянии эвакуировали пожарные.





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