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В Башкирии в доме на кухне сгорел 49-летний мужчина

В Башкирии в доме на кухне сгорел 49-летний мужчина

15:57, 21 ноя 2021

В МЧС по Башкирии сообщили, что накануне, 20 ноября, в Белокатайском районе республики погиб 49-летний мужчина. В ведомстве уточнили, что в его доме начался пожар.

По данным спасателей, очаг возгорания был обнаружен на кухне. Тело погибшего нашли во время тушения огня. Очевидцы сообщили, что до пожара видели его в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящий момент на месте пожара работают эксперты, причины произошедшего еще предстоит уточнить. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в собственном доме заживо сгорел инвалид. Выяснилось, что в доме жили 71-летний пенсионер, который был инвалидом второй группы и не мог самостоятельно передвигаться, и его 50-летний сын


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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Белокатайский район происшествия пожар
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