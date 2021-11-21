В Башкирии в доме на кухне сгорел 49-летний мужчина
15:57, 21 ноя 2021
В МЧС по Башкирии сообщили, что накануне, 20 ноября, в Белокатайском районе республики погиб 49-летний мужчина. В ведомстве уточнили, что в его доме начался пожар.
По данным спасателей, очаг возгорания был обнаружен на кухне. Тело погибшего нашли во время тушения огня. Очевидцы сообщили, что до пожара видели его в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент на месте пожара работают эксперты, причины произошедшего еще предстоит уточнить.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в собственном доме заживо сгорел инвалид. Выяснилось, что в доме жили 71-летний пенсионер, который был инвалидом второй группы и не мог самостоятельно передвигаться, и его 50-летний сын