В Башкирии в результате аварии загорелся УАЗ, двое получили ожоги
17:39, 21 ноя 2021
Сегодня, 21 ноября, на трассе в Башкирии загорелся автомобиль. Об этом сообщили в ГИБДД республики.
ЧП произошло сегодня во втором часу дня на 1315-м километре трассы М-5 Самара — Уфа — Челябинск, рядом с деревней Константиновка.
Легковушка Renault Duster, за рулем которой находился 19-летний житель Татарстана, столкнулась с УАЗом под управлением 53-летнего жителя Туймазинского района.
От удара автомобиль УАЗ загорелся.
— Водитель и пассажир были доставлены в ЦРБ с термическими ожогами кистей и лица, — сообщили в Госавтоинспекции.Водитель и пассажиры «Рено Дастер» не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все причины произошедшего.
Источник:
ufa1.ru
Фото: скрин видео
Читайте также