В Башкирии в результате аварии загорелся УАЗ, двое получили ожоги

17:39, 21 ноя 2021

Сегодня, 21 ноября, на трассе в Башкирии загорелся автомобиль. Об этом сообщили в ГИБДД республики.







ЧП произошло сегодня во втором часу дня на 1315-м километре трассы М-5 Самара — Уфа — Челябинск, рядом с деревней Константиновка.



Легковушка Renault Duster, за рулем которой находился 19-летний житель Татарстана, столкнулась с УАЗом под управлением 53-летнего жителя Туймазинского района.



От удара автомобиль УАЗ загорелся.

— Водитель и пассажир были доставлены в ЦРБ с термическими ожогами кистей и лица, — сообщили в Госавтоинспекции.





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Фото: скрин видео

Водитель и пассажиры «Рено Дастер» не пострадали.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все причины произошедшего.