Массовая авария в Башкирии: столкнулись микроавтобус и две легковушки
22:29, 21 ноя 2021
Сегодня, 21 ноября, в восьмом часу вечера в Стерлитамакском районе на 20 км автодороги Стерлитамак-Красноусольск произошла авария с участием трёх автомобилей.
По имеющейся информации, столкнулись микроавтобус "Citroen" и встречный "Audi Q7". После, следовавшая в попутном направлении ВАЗ-2114, допускает столкновение с "Audi".
В результате ДТП четверо пассажиров внедорожника, в том числе двое несовершеннолетних после осмотра врачей отпущены домой.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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