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Массовая авария в Башкирии: столкнулись микроавтобус и две легковушки

Массовая авария в Башкирии: столкнулись микроавтобус и две легковушки

22:29, 21 ноя 2021

Сегодня, 21 ноября, в восьмом часу вечера в Стерлитамакском районе на 20 км автодороги Стерлитамак-Красноусольск произошла авария с участием трёх автомобилей.

По имеющейся информации, столкнулись микроавтобус "Citroen" и встречный "Audi Q7". После, следовавшая в попутном направлении ВАЗ-2114, допускает столкновение с "Audi".

В результате ДТП четверо пассажиров внедорожника, в том числе двое несовершеннолетних после осмотра врачей отпущены домой.


Известно, что на момент аварии в автобусе пассажиров не было. Начато разбирательство в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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